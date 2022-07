Take-Two promette supporto per i suoi dipendenti dopo il ribaltamento della sentenza Roe v. Wade

La recente decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di ribaltare la sentenza Roe v. Wade, decisione che ha posto fine alle protezioni federali per l'aborto, ha portato a un'ondata di sdegno e supporto in tutto l'industria dei videogiochi.

Molti studi ed editori hanno fornito dichiarazioni di sostegno generale al diritto di una donna di scegliere ddi abortire, mentre altri hanno fornito piani più espliciti per espandere la copertura sanitaria. Take-Two, che inizialmente non ha detto nulla sull'argomento, ora ha proseguito con il proprio impegno ad ampliare i benefici per i dipendenti.

In un messaggio condiviso su Twitter da Zynga, la società ha dichiarato di voler "affermare il nostro incrollabile sostegno a tutti i nostri colleghi negli Stati Uniti e in tutto il mondo" in merito alla sentenza Roe v. Wade. Take-Two afferma di riconoscere la decisione della Corte Suprema e di considerarla un "evento significativo".

Take-Two ha trascorso il tempo dalla decisione della Corte Suprema lavorando con i suoi fornitori di benefici negli Stati Uniti per garantire che fornisca un supporto adeguato date queste mutevoli circostanze politiche. Take-Two spiega che sta espandendo il suo programma di viaggi e benefici all'interno del paese. Inoltre, sta adottando la piattaforma dei vantaggi Maven che fornisce "supporto critico per fertilità, gravidanza, adozione, genitorialità e pediatria". Take-Two afferma quindi che "continuerà a valutare" se il suo programma soddisfa le esigenze dei suoi dipendenti, il che potrebbe significare che in futuro verranno apportate ulteriori modifiche se necessario.

