The Callisto Protocol è il protagonista della copertina di Game Informer. Nuove immagini per l'horror sci-fi

The Callisto Protocol del papà di Dead Space Glen Schofield sarà il protagonista della copertina di Game Informer e, in attesa delle nuove informazioni che arriveranno dalla rivista, sono emerse in rete delle nuove immagini per l'horror sci-fi.

"Glen Schofield ha trascorso gli ultimi decenni lavorando con alcuni dei più grandi publisher sui loro più grandi successi", si legge su Game Informer.

"Tuttavia, dopo aver lasciato Activision, Sledgehammer Games e il franchise di Call of Duty qualche anno fa, voleva fare qualcosa di nuovo, qualcosa senza compromessi. Il risultato è Striking Distance Studios, un nuovo studio di sviluppo fondato da Schofield insieme a diversi veterani del settore con i quali ha lavorato nel corso della sua illustre carriera. Sebbene il lavoro più recente di Schofield sia sulla serie Call of Duty, è forse meglio conosciuto per il suo status di creatore di un altro amato franchise: Dead Space".

"Con il primo gioco di Striking Distance Studios, il team sfrutta la competenza e l'esperienza del team di Schofield. I paragoni con Dead Space sono inevitabili, ma non commettere errori: The Callisto Protocol è un titolo completamente diverso. Abbiamo assistito a filmati di gioco esclusivi e mai visti prima con il nostro protagonista, Jacob Lee, che cerca di sopravvivere ai terrori della seconda luna più grande di Giove. Imparerete la storia delle origini di Striking Distance, il processo mediante il quale crea magistralmente la tensione e come funzionerà il gameplay di The Callisto Protocol".

Qui sotto, potete vedere le nuove immagini del gioco:

Nelle notizie correlate, abbiamo avuto modo di vedere una delle terrificanti creature di The Callisto Protol in un tweet di Glen Schofield.

Fonte: Game Informer.