The Callisto Protocol dal creatore di Dead Space riceverà interessanti novità questa settimana!

Per celebrare venerdì 13, il fondatore e CEO di Striking Distance, Glen Schofield, ha anticipato che alcune novità su The Callisto Protocol arriveranno questa settimana e ha anche condiviso una terrificante immagine di una delle creature del gioco.

Schofield, che è stato anche il creatore di Dead Space, ha condiviso la notizia su Twitter per il gioco che è ambientato nell'universo di PUBG e dovrebbe essere lanciato su PC e console nel 2022.

"Se non seguite già @CallistoTheGame ora potrebbe essere un buon momento per iniziare", ha scritto Schofield. "In arrivo novità la prossima settimana. Fino ad allora, ecco un primo piano di una delle nostre creature. Sono incredibili. Buon venerdì 13! Preparatevi!"

If you don’t already follow @CallistoTheGame now might be a good time to start. Look for some news next week. Until then, here’s a closeup of one of the creatures from our world class character team. They’re incredible. Happy Friday the 13th! Get ready! pic.twitter.com/u9xDxJ4CbC