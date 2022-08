The Callisto Protocol, l'inferno sci-fi tornerà a terrorizzare alla Gamescom con un nuovo gameplay

The Callisto Protocol di Striking Distance Studios è tra gli oltre 30 titoli che compariranno alla Gamescom Opening Night Live. Il director Glen Schofield sarà sul palco per il debutto di un nuovo gameplay insieme al conduttore Geoff Keighley. Quest'ultimo ha visto una "anteprima" della demo e afferma che ciò che è stato mostrato andarà "oltre" il filmato visto al Summer Game Fest 2022.

Come successore spirituale di Dead Space, The Callisto Protocol si svolge nella colonia carceraria di Black Iron. A seguito di un'invasione da parte di una forza ostile, il prigioniero Jacob Lee deve sopravvivere. Lungo la strada, imparerà di più sui suoi nemici e su come il guardiano è coinvolto con loro.

Lee può impugnare armi da fuoco e combattere i nemici da vicino con il combattimento corpo a corpo. Ma lo strumento più interessante è il GRP, che può fermare i nemici e lanciarli come oggetti.

Next Tuesday, brand new gameplay from @Callistothegame will debut

during Opening Night Live.@glenschofield is flying all the way to @gamescom to join me LIVE on stage.



I saw a sneak preview of this demo and it's even a step beyond the @summergamefest footage!



Live Tuesday! pic.twitter.com/UxXD2JmDCs