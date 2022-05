The Callisto Protocol non fa più parte dell'universo di PUBG

Quando Striking Distance Studios ha annunciato The Callisto Protocol, i fan erano entusiasti della prospettiva di un gioco survival horror ambientato nello stesso universo dello sparatutto battle royale di grande successo PUBG.

Sembra, però, che le cose non abbiano funzionato bene per queste connessioni narrative, e lo sviluppatore ha ora rivelato che i due giochi non condividono più lo stesso universo.

L'amministratore delegato di Striking Distance Studios Glen Schofield è intervenuto su Twitter per rivelare questa informazione, spiegando che mentre il gioco faceva originariamente parte dell'universo di PUBG (ambientato 300 anni nel futuro), ora è cresciuto in un mondo proprio. Schofield ha detto che, mentre ci saranno alcune piccole sorprese qua e là, i fan non dovrebbero aspettarsi molto in termini di connessioni narrative e di lore generale.

Questa rivelazione non sorprende più di tanto, dato che Schofield aveva già dichiarato in un'intervista che i collegamenti tra i due giochi non sarebbero stati molto profondi.

FYI @CallistoTheGame is its own story and world. It no longer takes place in the PUBG Universe. It was originally part of the PUBG timeline, but grew into its own world. PUBG is awesome, &we will still have little surprises for fans, but TCP is its own world, story and universe.