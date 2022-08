The Elder Scrolls V Skyrim come il Trono di Spade grazie ad un gruppo di modder

Skyros è una mod per Skyrim, che fonde il mondo de Il Trono di Spade nel gioco di ruolo di Bethesda.

Recentemente lo YouTuber Heavy Burns ha debuttato con il video che potete visionare in calce a questa news. Nel video, lo YouTuber fornisce un lungo e dettagliato aggiornamento sulla progressione della mod, che si chiama "Skyros", dopo oltre un anno di sviluppo.

La mod è prevista come una delle mod "più ambiziose" di sempre per Skyrim. In poche parole, il team di sviluppo dietro l'ampia mod mira a ricreare interamente il mondo di Westeros in Skyrim, portando di tutto dalle terre lussureggianti del sud, fino alle terre senza legge a nord della Barriera.

Lo YouTuber rivela che il team di sviluppo ha avuto tantissime nuove assunzioni nell'ultimo anno, che hanno notevolmente rafforzato la mod. Il team di modellazione è al lavoro per ricostruire fantastici modelli 3D di alcune delle architetture più immediatamente riconoscibili de Il Trono di Spade.

La storia della mod, rivela il video, inizia all'inizio de Il Trono di Spade, dove il personaggio del giocatore arriva a Grande Inverno come parte dell'entourage di Re Robert. Da lì, i giocatori saranno in grado di prendere decisioni consequenziali che daranno forma al mondo intero, incluso chi siederà sul Trono di Spade stesso quando la guerra sarà finita.

Fonte: Wccftech