The Elder Scrolls V Skyrim sembra stia per tornare con una nuova edizione per Switch

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition è in uscita su Nintendo Switch, secondo PEGI (Pan European Game Information), il sistema di classificazione europeo per i contenuti dei videogiochi. L'agenzia di classificazione in base all'età di Taiwan aveva già annunciato questa versione a maggio.

Skyrim Anniversary Edition è stata lanciata l'11 novembre 2021 per PC, PS5, Xbox Series, PS4 e Xbox One per celebrare il decimo anniversario del pluripremiato gioco di ruolo di Bethesda Game Studios. Come la Legendary Edition pubblicata nel 2013, include le espansioni Dawnguard, Hearthfire e Dragonborn, oltre ai miglioramenti apportati con la Special Edition 2016. A tutto questo dobbiamo aggiungere più di 500 mod del Creation Club.

Non si sa quando sarà in vendita la versione per Nintendo Switch, dal momento che PEGI ha registrato la data di uscita per il 31 agosto 2022. Allo stesso modo, resta da chiedersi se i possessori di The Elder Scrolls V: Special Edition per Switch potranno aggiornare a questa versione per € 19,99 come possono fare i giocatori su PC e console.

Che questa versione verrà annunciata durante il presunto Nintendo Direct di settembre? Non ci resta che attendere eventuali informazioni ufficiali.

Fonte: VGC