The Elder Scrolls 6: Nonna Skyrim, Shirley Curry chiede a Todd Howard di muoversi a far uscire il gioco

Conosciamo tutti Shirley Curry, alias Nonna Skyrim, colei che allieta le serate con sessioni di gameplay su The Elder Scrolls V Skyrim (e non solo) per tutti i suoi 'nipoti' come li chiama lei. Ebbene, la famosissima streamer ha partecipato al PAX East tenutosi poche settimane fa dove diverse persone le hanno fatto alcune domande.

Alla domanda su cosa avrebbe voluto dire al capo di Elder Scrolls Todd Howard se fosse stato lì di persona, Nonna Skyrim ha dichiarato: "Sbrigati e finisci The Elder Scrolls 6". Non solo, ma ha dichiarato anche che le piacerebbe vedere qualcosa di ancora "più inquietante" nel gioco, affermando di essere fan dei giochi horror.

Nonna Skyrim ha anche dichiarato che non sa se giocherà a Starfield o meno: "Prima devo vedere com'è" ha affermato. Mentre, al di fuori di Bethesda, la streamer ha dichiarato di voler dare anche una chance a Baldur's Gate 3.

Shirley Curry sarà un personaggio di The Elder Scrolls 6: Bethesda infatti nel 2019 l'aveva ospitata durante alcune sessioni di mo-cap. Attualmente non sappiamo ancora quando uscirà il sesto capitolo della serie, e i fan sperano di vedere qualcosa di più proprio durante l'evento che si terrà il 12 giugno.

Fonte: Rock Paper Shotgun