The Last of Us Parte 1 contiene diversi easter egg dei giochi più iconici di PlayStation

The Last of Us Parte 1 è uno dei giochi più attesi del momento, un remake di uno dei classici PS3 più amati. L'attenzione ai dettagli e il lavoro certosino da parte di Naughty Dog sono alcuni dei motivi che lo rendono uno degli studi più apprezzati nel mondo dei giochi; e, ovviamente, non hanno perso l'occasione di inserire in The Last of Us Part 1 una serie di riferimenti ad altri classici giochi PlayStation.

Secondo le immagini condivise su Twitter, sembra che i giocatori saranno in grado di personalizzare l'aspetto di Ellie in The Last of Us Parte 1, e alcune delle opzioni includono God of War Ragnarok, Sly Cooper, Resistance, Shadow of the Colossus, Horizon e Ghost of Tsushima. Naturalmente, è stato incluso anche Uncharted.

Ancora più interessante è il fatto di poter dotare Ellie di alcuni accessori Jak & Daxter, tra cui i famosi occhialini del primo e il secondo a forma di zaino. Ovviamente, questi oggetti non influenzeranno il gameplay, ma è comunque un'aggiunta davvero divertente per i fan di PlayStation.

Ellie likes Returnal as-well 😮‍💨 pic.twitter.com/lriFzKFgLS — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) August 22, 2022

The Last of Us Parte 1 è atteso su PlayStation 5 il 2 settembre: secondo altri screenshot il gioco potrebbe avere una risoluzione a 120 FPS con framerate sbloccato.

