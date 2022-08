The Last of Us Parte 1 a 120 fps su PS5?

The Last of Us Parte 1 si sta avvicinando al suo lancio e sempre più video di gioco stanno arrivando. Oltre a questo, su Internet è apparso uno screenshot, che sembra dare un'idea delle impostazioni del gioco. Tra le altre cose, è possibile vedere una sorta di switch che attiva un frame rate sbloccato. Detto questo, in determinate condizioni, il remake di The Last of Us sembra essere in grado di raggiungere framerate fino a 120 FPS.

Lo screenshot è stato pubblicato sul canale Twitter "Naughty Dog Central", che si concentra su rumor e informazioni sui giochi dell'omonimo sviluppatore. La didascalia dello screenshot recita: "Abbiamo ricevuto uno screenshot da una fonte che ha accesso a The Last of Us: Parte I".

Qui come possiamo vedere c'è una schermata delle impostazioni del gioco dove è possibile attivare o meno la dicitura "Framerate sbloccato". In questo modo il gioco potrebbe davvero sfruttare del tutto la potenza di PS5 arrivando persino a 120 FPS.

EXCLUSIVE: We have been sent a screenshot from a source who has access to The Last of Us: Part I.



It appears the game is set to feature an all-new unlocked frame-rate mode, allowing the game to hit frame rate targets up to 120fps through an extra performance mode option. pic.twitter.com/3xDRZUCAc0 — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) August 21, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

The Last of Us Parte 1 sarà disponibile dal 2 settembre: come vi abbiamo detto in una precedente news, la copia del gioco è nella nostra redazione.

Nelle notizie correlate: HBO ha finalmente mostrato pochi secondi di The Last of Us, la serie TV HBO con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Fonte: TheGamer