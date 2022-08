The Last of Us Parte 1 non sembra così 'difficile' da platinare: ecco la lista dei trofei

I trofei di The Last of Us Part 1 sono trapelati online e sembra che Naughty Dog abbia abbandonato il requisito di ottenere trofei basati sulla difficoltà per l'ambito platino.

Nel gioco originale, i giocatori dovevano completare la campagna alla massima difficoltà per sbloccare il platino. The Last of Us del 2013 è stata una caccia al trofeo notoriamente difficile, con un completamento medio complessivo del 9% con un tasso di realizzazione del 4,09%, per PSNProfiles.

Bisogna tuttavia tenere presente che The Last of Us Parte 1 avrà le modalità Grounded e Permadeath, quindi i trofei basati sulla difficoltà potrebbero essere rilasciati separatamente, ma senza alcuna influenza sul platino. La maggior parte dei trofei sono relativi ai collezionabili e al completamento sia della Parte 1 che del DLC Left Behind. Per qualche motivo anche il trofeo per l'aggiornamento completo di Joel con i supplementi è stato rimosso. Ci sono anche una manciata di nuovi trofei relativi all'esecuzione di determinate azioni nel gioco come salire su un ascensore con Sam ed Henry, accarezzare il cane Buckley e pochi altri.

The Last of Us Parte 1 arriverà il 2 settembre su PlayStation 5: a questo link potete scoprire quando terminerà l'embargo delle recensioni.

