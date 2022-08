The Last of Us Parte 1 è nella redazione di Eurogamer.it! Ecco quando scadrà l'embargo della recensione

Ci siamo: The Last of Us Parte 1 sta per uscire e diverse testate giornalistiche hanno già ricevuto la copia del gioco di Naughty Dog. Tra queste ci siamo anche noi di Eurogamer Italia, con la copia che è arrivata in redazione.

Ebbene, di recente il giornalista Jordan Middler di VGC attraverso Twitter ha svelato quando scadrà l'embargo. Dal 31 agosto alle 17:00 ora italiana inizieranno ad arrivare le prime recensioni, tra cui anche la nostra.

Manca quindi poco più di una settimana per sapere che cosa ne pensano le varie testate giornalistiche. Appuntatevi quindi questa data per non perdervi la recensione di Eurogamer Italia.

The Last of Us Part 1 review embargo is August 31 at 4PM BST. pic.twitter.com/6WVT1Y7Nci — Jordan Middler (@JordanMiddler) August 17, 2022

The Last of Us Parte 1 sarà disponibile per tutti il 2 settembre su PlayStation 5. Nel frattempo, Naughty Dog ha pubblicato costantemente una serie di brevi video comparativi che mostrano i miglioramenti apportati al remake. Recentemente il team ci ha mostrato come saranno i dock di una Boston dettagliatissima, mentre un altro video si è focalizzato sull'effetto fuoco, mostrando una fattoria in fiamme.