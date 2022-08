The Last of Us Parte 1 sta per arrivare e Naughty Dog ci delizia con un video gameplay di 7 minuti

The Last of Us Parte 1 uscirà tra pochi giorni ma ora possiamo dare uno sguardo a settem minuti di gioco in cui Joel, Ellie e il suo vecchio amico Bill devono attraversare una città infetta piena con trappole esplosive.

Il video mostra il framerate fluido e alcuni bei lens flare mentre Joel si accovaccia verso un gruppo di infetti. L'acqua nelle pozzanghere riflette anche l'ambiente circostante. Il combattimento è quello che ci si aspetterebbe da una demo di gioco di The Last of Us. Possiamo dare uno sguardo a diverse bombe e molotov usate per eliminare piccoli gruppi di nemici dentro e intorno a una scuola superior, risorse che la maggior parte dei giocatori accumula.

Possiamo vedere in azione Joel che calpesta, spara e prende a pugni i nemici, ma a parte questo non sembra che il gameplay reale sia stato cambiato. Una cosa da notare è che la modalità di ascolto disponibile per Joel usata per individuare i nemici nascosti è assente in questa demo di gioco ma probabilmente sarà disponibile nel titolo completo.

Recentemente Naughty Dog ha svelato tutte le opzioni di accessibilità per il gioco, mentre il team ha spiegato anche tutte le modifiche grafiche e di gameplay apportato a questo remake.

The Last of Us Parte 1 sarà disponibile dal 2 settembre su PS5 e PC.

Fonte: Eurogamer