The Last of Us Parte 1 a tutta accessibilità con il nuovo trailer

Manca una settimana all'arrivo di The Last of Us Parte 1 su PlayStation 5 e Naughty Dog attraverso il PlayStation Blog ha condiviso tutti i dettagli sulle opzioni di accessibilità e sono veramente tantissime.

"Ci aspettiamo che questa sia un'esperienza accessibile per i giocatori non vedenti, per i giocatori non udenti, per i giocatori con esigenze di accessibilità motoria", spiega il direttore del gioco Matthew Gallant. “La più grande novità che abbiamo sono le descrizioni audio per i filmati. Abbiamo collaborato con Descriptive Video Works, un servizio professionale il cui background è TV, film e trailer di videogiochi, e lo abbiamo integrato nei filmati e in tutte le nostre lingue localizzate".

"Un'altra, iniziata come prototipo ma che ha avuto molto successo durante i test di gioco, è una funzionalità che riproduce i dialoghi tramite il controller DualSense di PS5 come feedback aptico. In questo modo un giocatore sordo può sentire il modo in cui viene pronunciata una battuta, può sentire l'enfasi, insieme ai sottotitoli per dare un'idea di come viene pronunciata quella battuta". Qui di seguito potete dare uno sguardo al video che mostra tutto ciò che The Last of Us Parte 1 offre ai giocatori con disabilità.

La pagina del PlayStation Blog riporta tutte le opzioni che saranno disponibili e sono davvero tante. Naughty Dog aveva dichiarato di essersi spinto "oltre i confini dell'accessibilità" e questo ne è un chiarissimo esempio.

The Last of Us Parte 1 sarà disponibile dal 2 settembre per PlayStation 5.

Fonte: PlayStation Blog