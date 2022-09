The Last of Us Parte 1 rende omaggio a uno sviluppatore scomparso di recente

The Last of Us Parte 1 è ormai disponibile per tutti (qui la recensione del nostro Stefano Silvestri), permettendo al pubblico stesso di valutare quanto i miglioramenti apportati allo storico titolo valgano il prezzo del biglietto. Le migliorie sono diverse ma anche alcuni cambiamenti negli asset hanno investito questo particolare remake.

Uno di questi però è molto speciale, soprattutto per i ragazzi di Naughty Dog: Daniel Kinnard, uno sviluppatore del team di sviluppo, è infatti scomparso durante lo sviluppo di The Last of Us Parte 1 e gli omaggi sono stati diversi da parte dell'ambiente Sony, soprattutto da parte di Robert Morrison di Bend Studio che ha lavorato sia nel titolo in questione sia in God of War:

This is hard for me to post. But something very special. Daniel was a producer at Visual Arts. He passed away during development of the game. Naughty Dog immortalized him here. He was a wonderful person. Please share so people can know his name. #PS5Share, #TheLastofUsPartI pic.twitter.com/GxoarYNRGe — Robert Morrison (@RobertAnim8er) September 2, 2022

Naughty Dog ha creato un poster con Daniel Kinnard come giocatore di baseball nel mondo del gioco per omaggiarlo. L'immagine può essere trovata su un muro della fattoria con Tommy e i cavalli, durante la sequenza di ricerca di Ellie. Daniel Kinnard ha fatto parte di PlayStation dal 2018, lavorando anche a The Last of Us Part 2, Demon's Souls e MLB The Show 21. Il suo lavoro e non solo, rimarra per sempre all'interno di una delle opere più importanti di questi ultimi decenni.

