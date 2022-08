The Last of Us Parte 1 tra recitazione e sessioni di motion capture nel nuovo breve video

La versione PS5 di The Last of Us si avvicina alla data di uscita, fissata per il 2 settembre di quest'anno. Quindi, per incoraggiare l'idea di acquistare questa nuova versione, Naughty Dog ha pubblicato un nuovo video, sul canale ufficiale PlayStation focalizzato sulle recitazione e le sessioni di motion capture a cui hanno partecipato gli attori.

Neil Druckmann, creatore del franchise e co-presidente di Naughty Dog, ha commentato come la nuova tecnologia abbia reso i personaggi ancora più espressivi.

Evidenziando i volti e i minimi dettagli che conferiscono maggiore realismo, il video mostra come anche i più piccoli movimenti sul volto degli attori reali come il battito degli occhi di Ellie o la bocca di Joel che si muove nervosamente siano stati ricreati con maggiore fedeltà nella nuova versione. Eccovi il video di seguito.

The Last of Us Parte 1 uscirà tra pochissimi giorni ovvero il 2 settembre: nel frattempo Naughty Dog stuzzica i fan con questi video dietro le quinte o con una serie di clip comparative con il gioco per PS4. L'ultima di queste ci ha mostrato le modifiche ed i miglioramenti al fuoco.

