The Last of Us Parte 1 è qui e un nuovo video ci spiega perché nel gioco mancano le schivate

E' arrivato il giorno, The Last of Us Parte 1 è finalmente tra le mani dei giocatori che ora si tufferanno ancora una volta nel mondo post-apocalittico creato con maestria da Naughty Dog.

Per l'occasione è stato pubblicato un nuovo video, questa volta incentrato sul combattimento. Questo video spiega anche perché nel gioco non troviamo le schivate come in The Last of Us Parte 2. Il game director Matthew Gallant ha spiegato il motivo: "Se stai affrontando un Clicker in The Last of Us Parte 1, devi mantenere le distanze da quel Clicker perché se ti afferra, ti ucciderà. Penso che abbiamo trovato un ottimo equilibrio per questo in The Last of Us Part 2 interpretando Ellie, ma per Joel era semplicemente sbagliato. C'è tutta una serie di meccaniche appropriate per i Clicker in The Last of Us Part 1 che verrebbero in qualche modo sovvertite se ci fossero le schivate. Sarebbe solo un gioco con sensazioni molto diverse".

Anche il lead designer Christian Wohlwend ha aggiunto: "L'autenticità del gioco originale ha guidato ogni decisione che abbiamo preso. Ma poiché non avevamo questo vincolo su PlayStation 5, possiamo avere più nemici tutti vivi contemporaneamente".

The Last of Us Parte 1 è ora disponibile su PlayStation 5: se ancora non l'avete fatto a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: GamingBolt