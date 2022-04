The Witcher, la Stagione 4 sembra essere già programmata

Anche se le riprese della terza stagione di The Witcher sono appena iniziate, un director chiave della serie di successo targata Netflix ha rivelato che una stagione futura è già stata programmata.

Parlando durante un'intervista, Stephen Surjik – che può anche contare Il Trono di Spade e The Umbrella Academy nella lista di serie TV a cui ha lavorato – ha rivelato qualcosa su come sta andando il processo creativo per la stagione 4 di The Witcher. "Gli sceneggiatori e i produttori hanno tracciato la mappatura della stagione 4. Oh sì. Non so se faccio parte di quel programma di mappatura, ma almeno mi hanno detto che lo stanno tracciando", ha detto Surjik.

The Witcher ha registrato un incredibile successo dalla sua uscita quindi non è una sorpresa che Netflix voglia puntare il tutto e per tutto con nuove stagioni.

Come detto, la Stagione 3 di The Witcher è in produzione ma non ha ancora una data di uscita ufficiale.

