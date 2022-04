The Witcher: il prossimo capitolo userà Unreal Engine 5 e CDPR ci spiega perché ha scelto il motore di Epic

Dopo l'ultima presentazione State of Unreal, Unreal Engine 5 è ora disponibile in tutto il mondo per tutti gli sviluppatori. Molti come The Coalition hanno messo in mostra il suo potenziale, ma in termini di giochi reali, CD Projekt RED utilizzerà il motore per il prossimo The Witcher, annunciato il mese scorso come il primo gioco di una "nuova saga per il franchise".

In un nuovo video su Twitter, il game director Jason Slama ha parlato dei punti di forza di Unreal Engine 5. In realtà tutto è iniziato con una dimostrazione ambientale medievale l'anno scorso con un villaggio fatiscente che potrebbe passare per una località nel Velen. Questo ha subito attirato l'attenzione di Slama.

Anche le risorse necessarie per mantenere aggiornato REDengine sono state una motivazione per il passaggio a Unreal Engine 5. Con Epic Games che gestisce il motore, CD Projekt RED potrebbe concentrarsi maggiormente sulla produzione effettiva del titolo. Questo aiuta molto quando si crea un gioco open world rispetto a un gioco lineare, soprattutto perché le possibilità che le cose vadano storte sono "esponenzialmente più alte".

“I giocatori possono andare nella direzione che vogliono. Possono gestire i contenuti nell'ordine che vogliono, in teoria. Hai bisogno di un ambiente davvero stabile in cui puoi essere in grado di apportare modifiche con un alto livello di sicurezza", ha affermato Slama.

Soak in more information on why @CDPROJEKTRED has chosen to use #UE5 to build new open-world games, including a new saga for The Witcher! 😻 pic.twitter.com/IVKFKljwf7 — Unreal Engine (@UnrealEngine) April 5, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Il VFX e lighting art director Jakub Knapik ha inoltre aggiunto che "Unreal Engine è come un toolbox che ha molte funzionalità, molte soluzioni, già presenti, che consentono ai team di provare semplicemente nuove cose. Il fatto che Unreal sia già utilizzato da molti team nel mondo, significa che molte prospettive sono proiettate nella progettazione degli strumenti e questo aiuta lo strumento a essere molto più agile".

Ovviamente, l'utilizzo di Unreal Engine 5 non significa che il prossimo The Witcher sarà esclusivo di Epic Games Store. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul sequel, ad esempio quando verrà lanciato, ma dovrebbe arrivare su Xbox Series X/S, PS5 e PC.

Fonte: Gamingbolt.