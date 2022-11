The Witcher 4, svelato chi sarà il game director della nuova saga

The Witcher 4 ha il suo director, così come gli altri due giochi della prossima trilogia. In un recente tweet, Sebastian Kalemba ha annunciato che avrebbe diretto "la nuova saga di The Witcher". Ciò suggerisce che sarà a bordo dell'intera trilogia che CD Projekt ha confermato.

Kalemba è entrato a far parte di CD Projekt Red nel 2014, dove ha lavorato come animatore principale in The Witcher 3: Wild Hunt e nella sua espansione Hearts of Stone, così come in Cyberpunk 2077. Nel giro di 18 mesi, è passato a direttore dell'animazione, lavorando al acclamata espansione di Blood and Wine.

Nel settembre 2021, Kalemba è passato al ruolo di direttore creativo. Non è chiaro dal suo profilo LinkedIn a quale ruolo era assegnato, ma sembra in qualche modo probabile che questo fosse un ruolo incentrato sul concetto per la nuova trilogia. The Witcher 4 è stato annunciato durante il periodo di Kalemba in questo ruolo.

Career news: I’m directing the new Witcher Saga. Since joining @CDPROJEKTRED I believe nothing is impossible and raising the bar, telling emotional stories & creating worlds is what we’re here for. I’m proud to be part of CDPR and work with such a talented and passionate team. — Sebastian Kalemba (@Skalemba) November 3, 2022

Non solo una nuova saga: come abbiamo riportato pochi giorni fa, CD Projekt RED è al lavoro anche sul remake del primo The Witcher. Il gioco sfrutterà l'Unreal Eninge 5 di Epic Games.

Fonte VGC