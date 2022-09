The Witcher 4 è solo l'inizio e per CDPR il prossimo capitolo è il primo di una serie di giochi

Lo sviluppatore CD Projekt Red ha confermato che il prossimo titolo della serie The Witcher sarà solo l'inizio di una serie di più giochi.

The Witcher 4 - o più propriamente, il quarto gioco della serie Witcher, ancora senza titolo - è stato annunciato quest'anno come l'inizio di una "nuova saga per il franchise". Questa formulazione implicava che CD Projekt avesse in programma più di un nuovo gioco, e ora ha confermato esattamente questo.

"Abbiamo detto che ci sarà una nuova saga", ha dichiarato Adam Kiciński, CEO di CD Projekt, rispondendo a una domanda degli investitori nell'ultima relazione finanziaria della società. "Naturalmente, ora stiamo pre-producendo il primo gioco di questa saga. Ma ne abbiamo in mente più di uno. La prima saga era composta da tre giochi, quindi ora stiamo pensando a più di un gioco. Ma siamo nella fase di pre-produzione del primo titolo della seconda saga".

Questo è tutto ciò che la società ha confermato, e con il prossimo gioco The Witcher ancora in fase di pre-produzione, è probabile che anche i ragazzi di CD Projekt non abbiano ancora deciso la forma completa della saga, compreso il numero di giochi che ne faranno parte. La trilogia originale di Witcher è stata lanciata nel corso di otto anni e da allora la portata dei giochi di CDPR si è ampliata.

Per ora, sappiamo esattamente due cose sul prossimo gioco di The Witcher: sarà sviluppato con Unreal Engine 5 e probabilmente conterrà la fazione School of the Lynx.

Fonte: Gamesradar.