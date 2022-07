Tomb Raider: il sequel del film è cancellato con MGM che ha perso i diritti, pianificato un reboot

Sembra che Alicia Vikander non tornerà nel suo ruolo di Lara Croft, poiché il sequel del film Tomb Raider sarebbe stato cancellato a causa di un accordo tra Amazon e MGM. Il piano attuale è quello di fare un reboot del franchise ancora una volta con un'altra attrice come protagonista.

Proprio di recente, Vikander aveva espresso i suoi dubbi sul seguito di Tomb Raider, dicendo che è pronta da un po', ma che il progetto si trova "nelle mani di qualcun altro" lasciando intendere che dietro ci sia una "questione politica". Si scopre che il sequel non è più nel limbo ma, secondo quanto riferito, è stato completamente scartato, con la MGM che ha perso i diritti della serie. Il proprietario originale è ora alla ricerca di una nuova società che sappia produrre il prossimo film di Tomb Raider.

Alicia Vikander non è più legata al progetto mentre una miriade di studi di Jollywood sarebbero attualmente coinvolti e hanno fatto offerte per provare a ottenere l'IP di Tomb Raider. L'idea è di ripristinare completamente la serie con un'altra attrice come Lara Croft. Per ora, non è noto se Tomb Raider tornerà come film autonomo o se verrà prodotto come serie TV.

I diritti cinematografici di Tomb Raider attualmente appartengono alla società di produzione GK Films, fondata dal produttore Graham King. Ha acquistato i diritti nel 2011 direttamente dall'editore Square Enix. MGM ha dovuto dare il via libera al sequel di Tomb Raider entro maggio, ma la finestra è passata poiché la società era in fase di acquisizione da parte di Amazon nel 2021.

Fonte: Eurogamer