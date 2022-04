Tomb Raider, il nuovo gioco in Unreal Engine 5 sarà un remake?

Recentemente è stato annunciato che Crystal Dynamics sta lavorando a un nuovo Tomb Raider sviluppato in Unreal Engine 5. Per adesso ovviamente non c'è ancora una data di uscita e nemmeno si sa quale sarà la storia, tantomeno l'ambientazione.

Secondo recenti indiscrezioni e speculazioni, sembra che sarà un remake del primo Tomb Raider. Ma come nasce questa ipotesi? Poco dopo l'annuncio del nuovo capitolo, sui canali social della serie è stato pubblicato solo un artwork ridisegnato del primo Tomb Raider. Il nuovo logo del franchise, che ricorda molto il logo dei primi giochi, è visibile anche nel video di annuncio ufficiale.

Basandosi su questo, molti fan credono che un remake sia imminente. Non sarebbe il primo remake di Tomb Raider, come sanno i possessori di Tomb Raider: Anniversary, quindi una versione del primo titolo che utilizzi questa volta Unreal Engine 5 sembrerebbe plausibile.

Ad ogni modo per adesso stiamo parlando semplicemente di rumor. Non ci resta che attendere notizie da Crystal Dynamics.

Fonte: Reddit