Tunic è finalmente disponibile anche su PS5, PS4 e Switch

Il publisher Finji e lo sviluppatore TUNIC Team hanno annunciato che Tunic è ora disponibile su PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Questo segna la fine dei sei mesi di esclusività per PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Il prezzo di Tunic è di 29,99 euro su PS4 e PS5 e di 27,99 euro su Nintendo Switch.

Tunic è un gioco d'azione e avventura isometrico che ha debuttato su PC e console Xbox quest'anno. Il gioco vi mette al comando di una volpe avventurosa che deve esplorare l'area circostante e capire cosa sta succedendo e come superare i vari ostacoli.

Il nucleo del gioco si ispira ai titoli 2D di The Legend of Zelda, come The Legend of Zelda: Link to the Past, mentre molti altri aspetti del gioco, come la propensione alla difficoltà e l'approccio al design del mondo, sembrano ispirati al franchise Dark Souls di FromSoftware.

Fonte: Gamingbolt.