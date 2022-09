'Xbox Game Pass è la cosa più vicina al noleggio di una volta'

Il creatore di Tunic ha dichiarato che l'offerta di Xbox Game Pass è la cosa più vicina ai vecchi negozi di noleggio di una volta.

Parlando con TrueTrophies (via TrueAchievements), Andrew Shouldice ha elogiato il servizio di abbonamento di Microsoft, su cui è stato lanciato Tunic, definendolo un "affare incredibile" per gli sviluppatori.

"Credo che la cosa che mi è piaciuta di più, a cui non avevo pensato all'epoca, sia l'esperienza di andarea noleggiare un gioco", ha spiegato Shouldice.

"Non è più possibile farlo, giusto? C'è abbastanza informazione nel mondo e probabilmente sei un consumatore esigente; ti informi su cosa sia un gioco prima di comprarlo. Ad esempio, come sono le recensioni? Che genere è? La cosa che più si avvicina a questa esperienza è qualcosa come Game Pass", ha continuato.

Il creatore ha poi proseguito affermando che, quando si sfoglia il catalogo offerto da Game Pass, ci si imbatte in qualcosa che non ci si aspettava.

"Ti viene da pensare: 'Oh, una volpe... ha una spada? Certo, ho un'ora di tempo. Vediamo di cosa si tratta". E si vive l'esperienza di entrare in qualcosa senza aspettative".

Per chi deve ancora giocarlo, Tunic arriverà anche su PlayStation 4 e 5 il 27 settembre.

Fonte: Eurogamer.net.