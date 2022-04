Twisted Metal sceglie Kitao Sakurai per dirigere gli episodi della serie TV

Deadline ha confermato che Kitao Sakurai dirigerà e produrrà diversi episodi della serie Twisted Metal. Il creatore di Eric Andre Show lavorerà dietro le quinte insieme ad Anthony Mackie (The Avengers) e Michael Jonathan Smith (Cobra Kai) per adattare l'esplosivo adattamento su piccolo schermo.

Sakurai è diventato noto nel settore per aver diretto produzioni vincitrici di premi internazionali come Bad Trip (2021), The Passage (2018) e Aardvark (2010). Ora ha ottenuto l'approvazione di Sony Pictures Television, PlayStation Productions e Universal Television per lo sviluppo della commedia basata su uno dei più grandi franchise originali di PlayStation.

Per adesso non sono stati svelati quali episodi vedranno Sakurai davanti o con quali sceneggiatori lavorerà il produttore. Ulteriori informazioni saranno rivelate presto non appena verrà riunito tutto il cast di Twisted Metal.

"Basato sulla classica serie di giochi per PlayStation, Twisted Metal è una commedia d'azione ad alto numero di ottani basata su una versione originale di Rhett Reese e Paul Wernick (Deadpool, Zombieland) su un estraneo a cui viene data la possibilità di una vita migliore, ma solo se può consegnare con successo un pacco misterioso in una landa desolata post-apocalittica. Con l'aiuto di un ladro d'auto, affronterà feroci predoni alla guida di veicoli di distruzione e altri pericoli per le strade aperte, incluso un clown pazzo che guida un camioncino dei gelati fin troppo familiare" si legge nella descrizione della trama.

Fonte: IGN