Twisted Metal la serie TV avrà Neve Campbell di Scream nei panni di Raven

L'attrice canadese Neve Campbell è l'ultima star ad essere scritturata nella prossima serie live-action Twisted Metal in arrivo sulla piattaforma di streaming Peacock della NBC. PlayStation Productions ha annunciato oggi che Campbell interpreterà il ruolo di Raven, un personaggio dark che preferisce vivere secondo le proprie regole e guida un carro funebre chiamato Shadow.

Raven è stato uno dei nuovi personaggi introdotti in Twisted Metal Black del 2001, che partecipa al concorso Twisted Metal per vendicarsi di diversi bulli del liceo che hanno ucciso la sua migliore amica. Il trauma la lascia sfregiata, e ciò emerge nel suo abbigliamento scuro e nella scelta del veicolo.

Campbell è forse meglio conosciuta per i suoi ruoli in tutti e cinque i film di Scream, oltre a The Craft, Wild Things e Skyscraper insieme a Dwayne "The Rock" Johnson. Si unisce ad Anthony Mackie (The Falcon And The Winter Soldier, Altered Carbon) nei panni di John Doe, il protagonista della serie. Stephanie Beatriz (Encanto, Brooklyn 99) interpreterà Quiet, ladra di auto, mentre Thomas Haden Church (Spider-Man: No Way Home) interpreterà l'Agente Stone.

Twisted Metal è stato annunciato lo scorso gennaio dopo mesi di speculazioni e dovrebbe andare in onda sulla piattaforma Peacock della NBC nel 2023.

Fonte: Deadline