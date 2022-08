Twisted Metal ha terminato le riprese della serie TV

Le riprese della prima stagione della serie TV Twisted Metal sono terminate.

La serie, che avrà come protagonisti Will Arnett, Anthony Mackie e Samoa Joe, è stata completata, secondo un tweet dello showrunner Michael Jonathan Smith.

Il tweet mostra anche una scultura di ghiaccio, presumibilmente proveniente da una festa di fine riprese, con il classico logo di Twisted Metal.

Lo show precede il previsto reboot del videogioco Twisted Metal, che secondo le fonti è in fase di sviluppo presso lo studio Firesprite di Sony, dopo essere passato dallo sviluppatore originale Lucid Games.

Insieme ad Anthony Mackie (Falcon nel Marvel Cinematic Universe) nella serie TV ci saranno Will Arnett (Arrested Development), Samoa Joe (AEW), Thomas Haden Church (Sandman in Spider-Man 3), Stephanie Beatriz (Rosa Diaz in Brooklyn Nine-Nine) e Neve Campbell (Sidney Prescott in Scream).

That’s a wrap on season one! pic.twitter.com/XpZLaXq7iK — Michael Jonathan (@beardymcwhisker) August 27, 2022

Lo show, che è scritto e prodotto esecutivamente da Michael Jonathan Smith (Cobra Kai), ha come protagonista Mackie nei panni di John Doe, uno smemorato che "parla con la stessa velocità con cui guida", secondo un comunicato di Peacock.

Doe dovrà attraversare una terra desolata post-apocalittica per consegnare rifornimenti a un avamposto e sarà aiutato dalla ladra di auto Quiet (Beatriz), mentre viene inseguito dall'agente Stone (Church).

Peacock ha annunciato a febbraio di aver acquisito lo show di PlayStation Productions e di averne ordinato una serie.

Twisted Metal è la seconda serie televisiva di PlayStation Productions, uno studio creato da Sony Interactive Entertainment per adattare le sue proprietà di videogiochi originali per il cinema e la televisione.

La prima serie televisiva è The Last of Us di HBO, che avrà come protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni di Joel ed Ellie.

Fonte: VGC.