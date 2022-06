Twisted Metal serie TV: Will Arnett interpreterà Sweet Tooth

Il casting per la serie live-action di Sony Twisted Metal continua, con la notizia che Will Arnett - noto per film come BoJack Horseman, The Lego Batman Movie e Arrested Development - darà la voce al clown pazzo Sweet Tooth.

Secondo Variety, la versione dello show dell'iconico Sweet Tooth è "un uomo esilarante e terrificante, tanto emotivo quanto astuto. Amante del caos, questo maestoso assassino pieno di rabbia indossa una maschera da clown sempre sorridente e usa 'Lost Vegas' come suo personale campo di battaglia, il tutto mentre guida il suo camioncino dei gelati del 'giorno del giudizio'".

La serie Twisted Metal segue le vicende del personaggio interpretato da Anthony Mackie, a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore a patto che riesca a consegnare un misterioso pacco in una terra desolata post-apocalittica dominata da selvaggi predoni alla guida di veicoli di distruzione.

Mackie e Arnett, che sono anche produttori esecutivi della serie TV, si uniscono ai membri del cast già annunciati Stephanie Beatriz, Thomas Haden Church e Neve Campbell.

Non ci sono indicazioni su quando la serie - una collaborazione tra Sony Pictures Television e PlayStation Productions - potrebbe finalmente uscire, ma secondo alcune indiscrezioni Sony starebbe lavorando anche a un nuovo gioco di Twisted Metal per sostenere l'uscita della serie televisiva.

Fonte: Eurogamer.net.