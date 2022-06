Uncharted: Legacy of Thieves Collection per PC avrebbe una data di uscita nascosta su Steam

Uncharted: Legacy of Thieves per PC avrebbe una data nascosta su Steam, ovvero il 19 ottobre 2022.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection non ha mai ricevuto una data di uscita su PC, sebbene il gioco sia stato apparentemente rinviato dietro le quinte di Steam. Diverse date trapelate sugli store suggerivano che il gioco sarebbe apparso questo mese o il prossimo, ma con la fine di giugno che si avvicina rapidamente, queste voci sembrano sempre più improbabili.

La maggior parte dei giochi su Steam ha una data di uscita interna che di solito è invisibile agli utenti di Steam. Questa data era precedentemente fissata al 15 luglio sulla pagina di Uncharted: Legacy of Thieves Collection, ma ora è stata modificata in 19 ottobre 2022, come rilevato da SteamDB (via ResetEra).

Quando è stata fissata la data di uscita della versione PS5 della raccolta, è stato detto che Iron Galaxy e Naughty Dog avrebbero "rivisto e rivelato ulteriori informazioni relative al lancio su PC nel corso del 2022". Siamo a quasi sette mesi dal 2022 e non abbiamo ancora saputo nulla. Questo, insieme al cambiamento della data di uscita su Steam, fa pensare che il gioco per PC sia stato rinviato.

Un rinvio significherebbe che il gioco uscirà dopo Marvel's Spider-Man Remastered, il 12 agosto. Potrebbe anche uscire dopo Marvel's Spider-Man Miles Morales, in arrivo su PC in autunno.

Fonte: PlayStation LifeStyle.