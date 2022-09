Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri per PC ha finalmente una data di uscita ufficiale!

Ora dopo tanti rumor ne abbiamo la certezza: Uncharted Raccolta – L’eredità dei ladri arriverà su PC il 19 ottobre. I giocatori su PC potranno vivere le avventure di Nathan Drake e Chloe Frazer in giro per il mondo in questa raccolta che include i giochi per giocatore singolo, rimasterizzati e ottimizzati per PC, Uncharted 4: Fine di un ladro e Uncharted: L’Eredità Perduta.

Uncharted: Raccolta – L’eredità dei Ladri presenta numerose novità per PC, che renderanno la vostra avventura epica e assolutamente straordinaria. Questa versione è ottimizzata per PC, con migliorie appositamente implementate per quella piattaforma, come un’interfaccia rivista, cursori di scala, rilevamento di GPU e VRAM, velocità di caricamento variabile e molto altro ancora.

Scoprite panorami mozzafiato con una fedeltà grafica migliorata. Immergetevi nella narrazione cinematografica con risoluzione 4K reale super nitida. Da fitte giungle a montagne innevate, da isole esotiche a strade bagnate dalla pioggia, ammirate tutti i panorami delle splendide ambientazioni di Uncharted: Raccolta – L’eredità dei ladri grazie al supporto dei monitor ultrawide. Divertitevi per la prima volta con una lunga serie di regolazioni grafiche realizzate appositamente per PC, come la qualità variabile di texture e modelli, il filtro anisotropico, nuovi sistemi di ombre e riflessi, e l’occlusione ambientale.

I giocatori su PC potranno giocare con tutti i nuovi controlli e le nuove opzioni di personalizzazione di questo capitolo. Provate il feedback aptico e gli effetti grilletto dinamici progettati per Uncharted: Raccolta – L’eredità dei ladri giocando con il controller DualSense collegato via cavo al vostro PC. Con il supporto al controller DualShock 4, a un’estesa selezione di altri gamepad e all’accoppiata tastiera e mouse, è possibile lasciare il proprio segno sulla mappa in qualsiasi modo e personalizzare ulteriormente l’esperienza con la rimappatura completa dei controlli, il blocco delle icone del controller e le opzioni per ignorare gli input. Non solo ma qui di seguito potete dare uno sguardo alle specifiche per PC.

Uncharted: Raccolta – L’eredità dei Ladri uscirà il 19 ottobre 2022, ma potete pre-acquistare il titolo sia su Steam che su Epic al prezzo di €49,99. Se si effettua il pre-acquisto su Epic, è possibile portare la propria avventura oltre la terra e il mare con il “nuovo” idrovolante di Sully, un aliante che può essere utilizzato all’interno di Fortnite.

