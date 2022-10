Naughty Dog collabora allo sviluppo di un "franchise molto amato"

Naughty Dog, che si è occupata dello sviluppo di Uncharted e di The Last Of Us, sta lavorando con altri team dei PlayStation Studios allo sviluppo di un nuovo progetto dedicato ad un “franchise molto amato”.

Questo è quanto si evince dalla posizione lavorativa aperta da Sony, dove l’azienda cerca un nuovo game design che possa lavorare in un “nuovo studio Playstation situato in San Diego... che si sta occupando con Naughty Dog dello sviluppo di un nuovo eccitante progetto dedicato ad un franchise molto amato”.

Le richieste precedenti rivelano che questo nuovo team è stato costruito per collaborare ad un nuovo progetto ad “alta visibilità” con Naughty Dog e Visual Arts. Quale si questo nuovo progetto rimane non molto chiaro, ma tutti i segni portano ad un rilancio del franchise di Uncharted. Sia Visual Art che Bend Studio in passato erano state indicate al lavoro su di un nuovo progetto dedicato a Nathan Drake, o comunque alla saga da lui vissuta fin’ora, in un report di Bloomberg del 2021 e gli stessi recruiter di Naughty Dog hanno dichiarato di essere alla ricerca di nuovi talenti per costruire un nuovo team da dedicare alla “saga di Uncharted”.

Chissà quando potremo avere prime notizie in merito. Non ci resta che aspettare e continuare a speculare insieme su quale sarà il franchise sul quale questi team stanno lavorando.

Fonte: Eurogamer.net