Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri si aggiorna e aggiunge il supporto VRR

Quasi 9 mesi dopo il suo lancio, la versione di Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri per PlayStation 5 ha ricevuto un aggiornamento e include il supporto VRR come uno dei punti salienti.

L'aggiornamento 1.002.000 è arrivato nella giornata di ieri e se avete una TV che supporta la Frequenza di aggiornamento variabile, potete tranquillamente attivare l'opzione entrando nel gioco. Ciò renderà l'azione ancora più fluida e vi consentirà di godervi un gameplay più fluido su dispositivi compatibili.

Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri include i giochi Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità perduta, con diversi miglioramenti che saranno presto disponibili anche per i giocatori PC. A parte la possibilità di giocare con un gameplay a 60fps e di godere di tempi di caricamento incredibilmente rapidi, queste versioni non presentano grandi novità, ma ci ricordano quanto siano spettacolari questi giochi di azione e avventura.

BREAKING: In the latest update made to Uncharted Legacy of Thieves Collection, VRR support has been added! pic.twitter.com/uetT7iQL4p