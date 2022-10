Uncharted la trilogia originale non arriverà su PC e Naughty Dog ci spiega perché

Naughty Dog ha spiegato perché Uncharted ha debuttato su PC a partire solo dal quarto capitolo della serie. Secondo lo studio, i giochi più vecchi oggi potrebbero ancora reggere abbastanza bene dal punto di vista narrativo, ma "richiederebbero una profonda revisione visiva" per resistere alle moderne versioni per PC.

Nel recente post pubblicato nel blog ufficiale, lo studio ha discusso di un momento cruciale per espandere il modo in cui offre giochi indimenticabili per un nuovo vasto pubblico globale. Quando hanno considerato con cosa debuttare su PC, gli sviluppatori hanno esaminato il loro catalogo e hanno deciso che gli ultimi titoli di Uncharted sembravano una scelta naturale da presentare ai nuovi arrivati. Mentre molti giocatori si chiedono perché debbano vivere l'iconica serie solo dal quarto capitolo, Naughty Dog ha ritenuto che i giochi dell'era PS3 fossero semplicemente troppo obsoleti visivamente per giustificare un porting per PC.

Lo studio è fiducioso nell'aspetto narrativo dei primi tre titoli, ma crede che "richiederebbero una profonda revisione visiva per resistere alle moderne versioni per PC e alle aspettative che i giocatori potrebbero avere". Il team vede il franchise come avventure autonome, adatte sia ai nuovi che ai vecchi fan.

Attualmente Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri è disponibile anche su PC. A questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: Naughty Dog