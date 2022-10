Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri per PC riceve una tiepida accoglienza su Steam

I piani di Sony per il mercato dei PC stanno continuando a prendere piede e la società ha recentemente compiuto un altro importante passo avanti su questo fronte con il debutto su PC di Naughty Dog e Uncharted ed il lancio di Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri sulla piattaforma. Detto questo, la nuova versione non ha visto lo stesso livello di successo dei precedenti porting per PC dei titoli first party PlayStation.

SteamDB mostra che Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri ha raggiunto un picco di 10.851 utenti simultanei al lancio, il che significa che è il più basso numero di tutti i giochi per PC di Sony finora. Il secondo più basso è Days Gone, che ha un picco assoluto di 27.450 giocatori, seguito da Horizon Zero Dawn (56.557), Marvel's Spider-Man Remastered (66.436) e God of War (73.529).

Naturalmente, ci sono diversi fattori in gioco. Per cominciare, i due giochi Uncharted inclusi nella raccolta sono versioni precedenti rispetto agli altri titoli per PC di Sony, mentre c'è anche il fatto che i precedenti giochi Uncharted non sono disponibili sulla piattaforma, il che probabilmente lo rende relativamente meno accessibile ai nuovi arrivati. Anche la raccolta rimasterizzata è stata lanciata in un periodo molto intenso e si trova a competere con una serie di altre importanti versioni per PC.

Naughty Dog ha recentemente confermato che sta continuando a concentrarsi sul portare più dei suoi titoli al pubblico che usa il PC, incluso The Last of Us Parte 1.

Fonte: Push Square