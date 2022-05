Xbox & Bethesda Showcase svelata la probabile durata dell'evento

Tutti i fan di Xbox e dei videogiochi sono già impazienti del nuovo evento congiunto tra Xbox e Bethesda, che inizierà il 12 giugno alle 19:00. Al momento, l'immagine pubblicitaria dell'evento ci ha fatto capire che Starfield sarà il protagonista, ma diversi rumor hanno indicato che la maggior parte degli studi Xbox mostreranno qualcosa all'Xbox & Bethesda Games Showcase.

Ma quanto durerà questo evento? Ebbene, secondo il sito ufficiale di Xbox lo show avrà una durata di 90 minuti, un'ora e mezza in sostanza. Durante questo lasso di tempo Xbox e Bethesda mostreranno ciò che i loro studi hanno in serbo per gli spettatori.

Inserendo questo link, oltre a conoscere le informazioni sull'evento, possiamo aggiungere un promemoria al nostro calendario sul giorno e l'ora dell'Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, dove vedremo che la durata di questo show è appunto di 90 minuti.

Noi di Eurogamer seguiremo in diretta l'evento perciò rimanete sintonizzati per sapere tutte le novità che verranno condivise.

Fonte: Twisted Voxel