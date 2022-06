Xbox & Bethesda Showcase sta per arrivare e Xbox pubblica un divertente video per ricordarcelo

Come abbiamo ripetuto più volte, l'evento Xbox & Bethesda Showcase si terrà il 12 giugno e la società promette tanti giochi che verranno mostrati ai fan.

Ora, un recente e divertente video pubblicato sui canali social ufficiali ci conferma che cosa "vedremo" all'evento. La clip, della durata di 14 secondi, mostra una serie di personalità dell'industria videoludica (come Hideo Kojima e Phil Spencer per citarne un paio) e non (vediamo un giovane The Rock) che ripetono la parola "Xbox" più volte. Alla fine, compare Spencer che aggiunge "giochi".

La didascalia che precede il video riporta: "Una cosa che potete aspettarvi dallo showcase (non possiamo dirvi il resto)". Insomma, da quello che possiamo vedere dalla clip, Xbox e Bethesda stanno preparando tanti giochi per i fan.

One thing you can expect from the showcase (we can’t tell you the rest) #XboxBethesda pic.twitter.com/PxcD3p7aaP