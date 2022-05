Xbox FanFest 2022 coinciderà con l'Xbox & Bethesda Showcase

Mancano poche settimane all'evento Xbox & Bethesda Showcase 2022 e l'hype è alle stelle perché sia Xbox che Bethesda condivideranno nuovi annunci e dettagli su giochi di prossima uscita (uno su tutti è Starfield, appunto). Quest'anno l'E3 non ci sarà, ma ciò non impedirà a Xbox di creare un evento in grande stile che i fan stavano aspettando da anni.

Attraverso un post sui social, Bethesda e Xbox hanno svelato che l'Xbox FanFest 2022 si svolgerà il 12 giugno, la stessa data in cui si terrà l'Xbox & Bethesda Showcase. Secondo le informazioni ufficiali, il primo obiettivo dell'Xbox Fan Fest 2022 è che i fan di tutto il mondo prendano parte virtualmente a questa festa, quindi tutto ciò che dovete fare è registrarvi su questo sito per ricevere l'invito ed essere parte dell'evento.

"Xbox FanFest è ora una combinazione di eventi fisici e digitali esclusivi, contenuti, lotterie, merchandising e molto altro! Siamo entusiasti di consentire a più fan di partecipare alla community di Xbox. Registrandoti a Xbox FanFest, puoi sbloccare contenuti esclusivi come eventi, promozioni ed esperienze online Xbox selezionati apposta per te" si legge nella descrizione.

We are excited to invite everyone to join virtually from around the world to our #XboxFanFest on June 12th. Also learn how you can be one of the lucky winners to attend in person watch parties in select cities: Los Angeles, Madrid, Toronto, and Melbourne! 💚🙅🏼‍♂️ https://t.co/XM9hw8fwwJ