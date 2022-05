Xbox Game Pass difeso anche da InXile che ne ribadisce i vantaggi

Un recente tweet dell'account ufficiale Xbox Game Pass, in cui l'azienda ha risposto ironicamente a un articolo di Kotaku che ha criticato la mancanza di titoli AAA negli ultimi mesi del servizio, sembra aver sollevato critiche da parte di alcuni settori del social network.

InXile Entertainment, sviluppatori del fortunato Wasteland 3 e attualmente appartenenti a Xbox Game Studios, hanno voluto sfruttare la situazione per evidenziare i vantaggi di far parte di questo ecosistema.

In risposta a un tweet in cui un utente ha tentato di deridere lo studio solo per aver fatto "spazzatura per Game Pass fino a nuovo avviso", la società ha aggiunto quanto segue: "Piena libertà creativa, supporto finanziario e milioni di giocatori che giocano e amano i nostri giochi? È un sogno, davvero. Lo raccomandiamo", per quanto riguarda l'appartenenza a Xbox Game Studios e Game Pass.

Full creative freedom, financial support, and millions of gamers playing and loving our games? It’s a dream, really. Highly recommend. — inXile entertainment (@inXile) May 24, 2022

L'ultima cosa su cui l'azienda ha lavorato è stata Cult of the Holy Detonation, l'ultima espansione di Wasteland 3, che è stato il suo titolo di maggior successo fino ad oggi.

Fonte: Pure Xbox