Xbox ha ancora 'un sacco di giochi non annunciati in sviluppo', parola di Aaron Greenberg

Xbox ha sicuramente un'ampia gamma di giochi in arrivo, anche se alcuni di essi sono ancora nelle prime fasi di sviluppo. Nonostante ciò, la line-up futura di titoli per Xbox Series X/S sembra essere cresciuta in questo periodo.

Se giochi come Redfall, Starfield e Fable non sono abbastanza per impressionare i fan, a quanto pare c'è anche di più. Il fan di Xbox e l'insider Klobrille ha recentemente condiviso una grafica straordinaria di una "roadmap di giochi first-party di Xbox".

Aaron Greenberg ha risposto a questo tweet, affermando che in realtà ci sono altri giochi in sviluppo che non sono ancora stati annunciati. Quindi, se questa grafica non fosse già abbastanza grande in termini di versioni future, immaginiamo che Xbox abbia un elenco nascosto da qualche parte con molti più giochi.

Thanks for creating this @klobrille love your work. Impressive list to see especially knowing there is a lot more in the works that is not on here! 💚🙅🏼‍♂️ https://t.co/GUdZOLDAst — Aaron “Next 12 Months” Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) July 4, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Per ora, Xbox, Bethesda e gli altri suoi team sono concentrati sui prossimi 12 mesi, ma sembra che nei prossimi anni la società sia già pronta a sfornare nuovi giochi per tutti i fan di Xbox.

Fonte: Wccftech