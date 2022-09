Nintendo Direct commentato in diretta dalle 15:45!

Siamo arrivati al fatidico giorno: Nintendo ha annunciato nella giornata di ieri un nuovo Direct che si terrà tra poco più di un'ora.

Cosa dobbiamo aspettarci da questo Nintendo Direct? La grande N non è entrata nello specifico se non che vedremo gameplay e nuovi trailer di giochi in arrivo questo inverno. Tra i papabili potrebbero esserci Bayonetta 3 oltre a Pokémon Scarlatto e Violetto, dato che entrambi i titoli arriveranno prima della fine del 2022.

Ad ogni modo restate sintonizzati con noi perché dalle 15:45 il nostro Riccardo Cantù sarà in diretta su Twitch per commentare assieme gli annunci che verranno fatti. Potete seguire la diretta streaming in due modi: visitando il canale Twitch Eurogamer Italia oppure qui di seguito, con una pratica box chat per interagire e fare domande a Riccardo.

Non mancate!