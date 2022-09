Overwatch 2: i nuovi giocatori dovranno fare 100 partite per sbloccare gli eroi di Overwatch 1

Blizzard ha annunciato alcuni nuovi dettagli per Overwatch 2 in un post sul suo blog ufficiale. Una delle cose più importanti notate per la prima volta in questo post è quale sarà il sistema di progressione di gioco per i giocatori che accedono a Overwatch per la prima volta, cioè che non hanno mai giocato al gioco originale.

I nuovi giocatori tendono a essere sopraffatti dal numero di personaggi e modalità del gioco, e quindi vogliono rendere la transizione più fluida. "I giocatori iniziano con l'accesso a un set limitato di modalità di gioco, eroi e altre restrizioni. Una prima fase sbloccherà tutte le modalità di gioco e la chat di gioco, quindi potranno sbloccare tutti i personaggi originali di Overwatch giocando circa 100 partite".

Blizzard assicura che la nuova progressione "renderà più facile per i nuovi giocatori entrare nel mondo di Overwatch". Ha anche lo scopo di eliminare un certo livello di tossicità, impedendo agli utenti "dirompenti" di partecipare alle modalità competitive.

Per quanto riguarda la tossicità, un'altra delle misure che verranno adottate sarà quella di forzare l'identificazione tramite SMS al momento del login. Una verifica in due passaggi che mira ad aumentare la sicurezza e impedisce anche agli utenti che sono stati bannati di creare un nuovo account.

Overwatch 2 arriverà il 4 ottobre su PC e console. A proposito: avete dato uno sguardo al trailer di lancio?

Fonte: Gamespot