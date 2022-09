Overwatch 2 ricco di azione (ed eroi) in questo trailer di lancio

Ci siamo, manca davvero poco all'arrivo di Overwatch 2, il sequel che soppianterà il primo Overwatch. E con il tanto atteso lancio, Blizzard ha colto l'occasione per pubblicare un trailer ricco di azione ed eroi che i giocatori potranno utilizzare.

Il trailer di lancio di Overwatch 2 si apre con un altro sguardo a uno dei nuovi personaggi del sequel, Kiriko, prima di tuffarsi direttamente nell'azione cinematografica. Possiamo vedere molti dei primi personaggi più iconici di Overwatch e le loro tecniche riconoscibili, tra cui lo scudo di Reinhardt e le abilità di Tracer. Il trailer offre anche ai giocatori uno sguardo a molte delle mappe che saranno disponibili in Overwatch 2 al momento del lancio, con 22 mappe in località come New York, India e Corea del Sud.

Oltre all'enfasi su Kiriko nell'apertura del video, Blizzard mostra anche Junker Queen e una delle sue abilità principali, usandola per lanciare il suo coltello contro una palla demolitrice che rotola. La parte di chiusura del trailer anticipa alcuni dei cosmetici a tema cyberpunk che i giocatori potranno ottenere durante la prima stagione di Overwatch 2, con Kiriko e Zenyatta inclusi.

Per chi ancora non lo sapesse, Overwatch 2 verrà lanciato in accesso anticipato il 4 ottobre.