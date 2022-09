Overwatch 2 richiederà la registrazione di un numero telefonico e Blizzard spiega perché

Overwatch 2 uscirà il 4 ottobre e Blizzard ha rivelato alcuni nuovi dettagli a riguardo. Secondo il team, tutti i giocatori su tutte le piattaforme dovranno inserire un numero di telefono collegato al proprio account Battle.net per avviare Overwatch 2. Dietro questa particolare richiesta c'è un motivo ben preciso.

Blizzard afferma che questa verifica in due passaggi offrirà un migliore sistema di sicurezza al gioco. Si tratta di un sistema già presente in alcuni circuiti di pagamento come ad esempio PayPal. Nonostante il buon intento, diversi fan stanno già criticando questa scelta.

I numeri di telefono possono essere utilizzati solo una volta e i giocatori non possono avere più account con lo stesso numero di telefono. Non è possibile utilizzare telefoni prepagati e VOIP. Coloro che possiedono la versione in scatola dell'Overwatch originale dovranno aggiungere un numero di telefono per continuare a giocare una volta lanciato il secondo capitolo. L'intenzione di Blizzard è di rendere difficile il ritorno al gioco per i giocatori bannati, oltre a fornire un sistema di sicurezza in caso di "evento imprevisto di compromissione dell'account".

Blizzard nel lungo post ha anche parlato di come i giocatori nuovi di Overwatch dovranno portare a termine circa 100 partite per sbloccare gli eroi originari.

