Quake come DOOM, gira su un Apple Watch

Potrebbe essere una notizia minima per Apple dopo un keynote ricco di novità per i fan della mela morsicata, ma è sicuramente degna di essere menzionata: qualcuno è riuscito a far girare Quake su un Apple Watch.

Usando piccoli pulsanti, l'uso del giroscopio per mirare in orizzontale e la ruota per fare lo stesso in verticale, l'esperienza di giocare a Quake su uno schermo così piccolo è tutt'altro che ideale, ma non è meno attraente per questo.

Seguendo le orme di DOOM, ma con maggiori difficoltà dovute all'essere un gioco 3D e avere controlli più elaborati, come vedrete di seguito, l'idea del porting di MyOwnClone ci mostra cosa si può fare con un dispositivo molto più moderno del gioco. Se siete curiosi di testare l'invenzione, potete farlo attraverso il GitHub del progetto, ma come di solito accade in questi casi - e ancor di più visto quanto sia scomoda l'invenzione, non farebbe male fare un giro per vedere altri risultati prima di iniziare a pasticciare.

DOOM continua a rimanere il gioco più giocato su dispositivi bizzarri: recentemente è stato installato anche su un trattore.

Fonte: Kotaku