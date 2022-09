Roach Race da easter egg in Cyberpunk 2077 a vero gioco mobile!

Attraverso il Night City Wire di ieri abbiamo visto il primo trailer di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty e abbiamo avuto modo di conoscere una serie di nuove funzionalità che debuttano in Cyberpunk 2077 con la nuova patch. Tuttavia, i creatori hanno anche preparato un minigioco chiamato Roach Race, che ora possiamo scaricare gratuitamente sui dispositivi mobile.

Se avete bazzicato il mondo di Cyberpunk 2077 forse ricorderete che il conteneva già un cabinato chiamato Roach Race, che era un simpatico Easter Egg rivolto ai fan di The Witcher 3: Wild Hunt, ma la multinazionale ha deciso di sfruttare la situazione per preparare un mini-gioco. Ora all'interno di Cyberpunk 2077 troverete una versione giocabile di "Roach Race", e inoltre il titolo è sbarcato sui dispositivi mobile.

Si tratta di un semplice titolo in cui i giocatori interpretano il ruolo di Roach e hanno l'opportunità di evitare gli ostacoli: a volte è necessario saltare sopra una buca, altre volte evitiamo la bestia e lungo la strada e abbiamo anche l'opportunità di raccogliere le carote per aumentare la velocità o mele per aumentare il nostro punteggio.

Roach Race ha anche una classifica che permette di gareggiare con gli amici a chi fa il punteggio più alto.

