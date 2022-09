Roblox dà il benvenuto a Lavazza che annuncia il suo Metaverso!

Tramite un comunicato stampa Lavazza ufficializza l’ingresso nel metaverso e lancia un videogioco di calcio su Roblox che intende sensibilizzare i giovanissimi su uno dei temi di grande attualità in campo ambientale, la deforestazione. Lavazza Arena permette alla community di divertirsi e, al tempo stesso, di comprendere l’entità di questo fenomeno: ogni giorno la Foresta Amazzonica perde più di un milione di alberi, l’equivalente di una superficie grande come un campo da calcio ogni 20 secondi.

Lavazza è riconosciuta come azienda capace di comunicare in modo dinamico e innovativo, pur senza perdere il proprio heritage, rappresentato da oltre 120 anni di storia. È chiave per il brand individuare sempre nuovi linguaggi, nuovi stili e canali di comunicazione per raccontare progetti e temi di interesse collettivo, l’innovazione è uno dei valori aziendali. Per Lavazza, tutte le attività di comunicazione intendono creare un legame emotivo, valoriale, con il consumatore, capace di andare oltre il brand per coinvolgerlo e stimolarlo alla riflessione, come in questo caso i giovani della Generazione Z. L’azienda crede molto nel coinvolgimento delle nuove generazioni attraverso l’utilizzo di piattaforme diverse - digital, eventi esperienziali, musica - con l’obiettivo di stimolare il dialogo su tematiche di carattere culturale e sociale rilevanti per la comunità.

Cosciente delle problematiche ambientali odierne e dell’urgenza della maggiore consapevolezza di quante più persone possibili della grave situazione della Foresta Amazzonica, Lavazza vuole contribuire a sensibilizzare i giovani su questo tema ingaggiandoli su Roblox attraverso un linguaggio emotivamente coinvolgente e diretto con l’utilizzo di un videogioco divertente e appassionante come quello del calcio. Il gioco prende spunto da uno dei tanti progetti della Fondazione Lavazza, nello specifico quello realizzato in collaborazione con Cesvi a sostegno delle comunità indigene nella riforestazione della Amazzonia peruviana, nella provincia di Tambopata nel Rio de Madre de Dios.

Lavazza Arena è un mondo virtuale assolutamente diverso dai consueti campi da calcio, tutto da esplorare e scoprire. Qui il giocatore entra e si trova in un campo completamente ‘pulito’. Una volta entrati basta destreggiarsi nelle varie aree dell’Arena: più partite di calcio vengono giocate, più la mappa di gioco torna ricca di verde, natura e alberi. I giocatori possono competere sul campo principale o semplicemente divertirsi nella Practice Area, dove varie esercitazioni metteranno alla prova le loro abilità. In alternativa possono passare del tempo nel Lavazza Cafè o nella Learning Area per informarsi sul tema della deforestazione. Sono inoltre disponibili delle personalizzazioni per il proprio avatar con skin e power-up dedicati a tema Amazzonia.