Il multiplayer arriva in No Man's Sky: annunciata la data di uscita di No Man's Sky Next

Dopo i rumor arriva l'ufficialità: il multiplayer debutta in No Man's Sky con il lancio su Xbox One e l'aggiornamento No Man's Sky Next. Ecco il comunicato ufficiale:

Hello Games, il team di sviluppo indipendente britannico, ha annunciato, nel corso dell'ultimo episodio di Inside Xbox, che No Man's Sky uscirà per Xbox One martedì 24 luglio in Nord America e venerdì 27 luglio in Europa. Questa release includerà il debutto di una nuova esperienza multiplayer che introdurrà un gameplay mai provato finora nell'universo senza confini del gioco. Questa modalità è parte delle novità di No Man's Sky NEXT il prossimo aggiornamento gratuito che verrà lanciato simultaneamente anche per le piattaforme PC e PS4.

"Il multiplayer cambia radicalmente l'esperienza di gioco con No Man's Sky, aggiungendo un divertimento, un'intensità e un coinvolgimento senza precedenti, sono davvero felice di annunciarne l'arrivo", ha dichiarato Sean Murray, fondatore di Hello Games. "È davvero emozionante poter finalmente realizzare pienamente tutto l'incredibile potenziale di No Man's Sky. Questo sarà il nostro aggiornamento più ambizioso e siamo entusiasti di portare in viaggio con noi anche i giocatori Xbox."

I giocatori Xbox One, PlayStation 4 e PC Steam avranno finalmente la possibilità di esplorare, combattere e lottare per la sopravvivenza con i loro amici in emozionanti viaggi attraverso il vasto universo sandbox del gioco.

Esplorate l'infinito universo con i vostri amici o imbattetevi in altri viaggiatori.

Durante il vostro viaggio i vostri compagni potranno aiutarvi a rimanere vivi o a dare la caccia agli altri nella lotta per la sopravvivenza

Costruite la base della vostra squadra, da un piccolo rifugio a una colonia complessa, e mostratela alla community

Vestite i panni di un pirata intergalattico o di un semplice gregario e tuffatevi in epiche battaglie spaziali con amici e nemici

Gareggiate con gli exocraft sui più disparati terreni alieni e create nuovi tracciati da condividere online

No Man's Sky per Xbox One includerà Next e tutte le patch e gli aggiornamenti rilasciati finora (Foundation, Pathfinder, Atlas Rises).

505 Games distribuirà la versione fisica Xbox One in tutto il mondo. Cosa pensate di questo annuncio?