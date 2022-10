No Man's Sky arriva l'aggiornamento 4.0 'Waypoint' per i capitani che hanno bisogno di...relax!

No Man's Sky ha ricevuto un nuovo grande aggiornamento, questa volta sotto forma di No Man's Sky 4.0: Waypoint. Hello Games promette "una revisione del design e dell'equilibrio" in questa patch, che introduce una nuova "modalità relax", ampie modifiche all'inventario e varie modifiche per aiutare le persone che sono state lontane dal gioco a rientrare. Il tutto è disponibile proprio con l'uscita di No Man's Sky per Nintendo Switch, tra le altre cose.

La nuova modalità relax promette ai giocatori di vagare nell'universo di No Man's Sky a un ritmo rilassato. Attenua gli elementi di sopravvivenza del gioco per i giocatori che "vogliono solo rilassarsi". È fondamentalmente un punto di passaggio tra la modalità normale e quella creativa del gioco: lasciare che i giocatori si rilassino per un po' ma senza sbloccare tutto ed eliminare quasi del tutto le sfide. Come per compensare, la modalità sopravvivenza ha ricevuto alcune modifiche per renderla un po' più impegnativa.

I giocatori che torneranno nel gioco troveranno un registro che riassume la storia di No Man's Sky fino ad ora, oltre a "un nuovo sistema di pietre miliari, nuovi oggetti da collezione e contenuti delle missioni migliorati" per facilitare il rientro nel gioco.

Oltre a questo gli inventari sono stati ampliati e ottimizzati e navi, giocatori e armi hanno ricevuto limiti di livello aumentati. Inoltre, i giocatori ora possono mettere a punto varie impostazioni di difficoltà da soli: è possibile attivare impostazioni discrete come la morte permanente anche all'interno di modalità che di solito non ce l'hanno.

Fonte: Polygon