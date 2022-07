No Man's Sky ha subito enormi cambiamenti e un fan ci ricorda della versione 1.0

No Man's Sky è stato sulla bocca di tutti per diverso tempo prima del suo lancio, ma le assicurazioni accattivanti degli sviluppatori si sono rivelate semplici fantasie. Hello Games non è stato all'altezza delle notevoli aspettative della comunità, tuttavia l'inizio disastroso si è rivelato per Sean Murray e il suo team solo un assaggio dei mesi successivi di lavoro e di mantenimento delle sue promesse.

A più di cinque anni dal suo debutto, il titolo può vantare una serie di importanti aggiornamenti: l'ultima dichiarazione dello sviluppatore di qualche mese fa faceva sperare in ancora più contenuti futuri. Murray ha ammesso che i creatori hanno ancora molte idee per nuovi contenuti e la recente introduzione Leviathan è una conferma delle sue parole.

Tuttavia lo YouTuber Cycu1 ha fatto un passo indietro e con un video ci mostra la versione 1.0 di No Man's Sky tanto criticata ai tempi. Nel video Hello Games non si è concentrato solo sul perfezionamento di più sistemi, sulla correzione di bug, nuovi contenuti e spedizioni, ma ha anche migliorato di gran lunga la grafica. I cambiamenti sono sotto gli occhi di tutti e con questo video risaltano ancora di più.

Un bel cambiamento, non trovate? Attualmente No Man's Sky si prepara per arrivare anche su Nintendo Switch.

Fonte: GameRant